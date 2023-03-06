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15:54, 6 марта 2023Спорт

Черчесов оценил отстранение российских команд от международных турниров

Черчесов назвал отстранение российских команд от международных турниров несправедливым

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил отстранение отечественных команд от международных турниров. Его слова приводит ТАСС.

Черчесов назвал ситуацию несправедливой, но заявил, что нужно воспринимать ее такой, какая она есть. «У каждого клуба свои возможности, цели и история, каждому клубу надо определить приоритеты и двигаться дальше, потому что день икс наступит, все откроется и надо быть к этому готовым, а не раскачиваться еще год-два», — подчеркнул специалист.

Ранее несколько клубов Российской премьер-лиги обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) и подали апелляции на отстранение от еврокубков. Однако их обращения были отклонены. Оспорить недопуск к европейским турнирам пытались «Зенит», «Сочи», «Динамо» и ЦСКА.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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