Международная федерация гимнастики отстранила Ирину Винер на два года из-за скандала на ОИ

Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирину Винер на два года. Об этом сообщается на сайте организации.

Причиной санкций стал скандал на Олимпийских играх 2020 года в Токио, где Винер оскорбительно высказалась о судействе соревнований. Кроме того, Винер отстранили на фоне того, как она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой с выборов в технический комитет FIG в 2021 году. В FIG назвали действия Винер нарушающими правила организации.

В сентябре 2021 года Винер отозвала кандидатуру Кузьминой с выборов главы технического комитета FIG, подчеркнув, что «на Олимпийских играх она сотворила гадость». Причиной стало судейство россиянки на ОИ в Токио, где победительницей в личном многоборье стала израильтянка Линой Ашрам, обошедшая россиянку Дину Аверину. При этом представительница Израиля уронила предмет во время последнего выступления.

Результат вызвал широкий общественный резонанс в России. Тогда Винер обвинила судей соревнований в предвзятости.