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01:10, 7 марта 2023Силовые структуры

Адвокат попросил СК возбудить дело из-за отравления командира «Ахмата»

Адвокат Шапиро попросил СК возбудить дело из-за отравления командира «Ахмата» Алаудинова
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Адвокат Денис Шапиро, представляющий интересы командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова направил главному военному прокурору Валерию Петрову заявление о передаче материалов доследственной проверки главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину для возбуждения уголовного дела о покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шапиро, в своем заявлении он попросил Петрова взять под личный контроль материал доследственной проверки по факту отравления и передать материалы главе СК Бастрыкину для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ).

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Адвокат подчеркнул, что в России это первый случай, когда покушаются на жизнь военачальника такого высокого ранга, и подобных дел в российской уголовной практике еще не было. По его мнению, установление используемого отравляющего вещества и всех виновных, а также доведение данного дела до обвинительного приговора «имеет особую значимость сегодня».

13 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что командира отряда специального назначения «Ахмат» пытались отравить через письмо. По его словам, Алаудинов вовремя понял, что подвергся попытке покушения.

Позже Алаудинов из госпиталя поговорил с Кадыровым по видеосвязи и выразил надежду вскоре вернуться на фронт. В свою очередь, глава Чечни пообещал отомстить за попытку отравления командира. 24 февраля Апти Алаудинова выписали из госпиталя, он продолжил восстановление в Чечне.

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Марина Совина
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