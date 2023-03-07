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20:32, 7 марта 2023Забота о себе

Врач объяснила механизм вредного воздействия алкоголя на мозг

Хирург Екатерина Данилина предупредила, что алкоголь вызывает психоз и рассеянность

Фото: Scott Warman / Unsplash

Алкоголь, особенно в больших количествах, вызывает рассеянность, психоз и другие неприятные последствия, предупредила хирург Екатерина Данилина. Врач объяснила механизм вредного воздействия алкоголя на мозг и тело изданию «Доктор Питер».

Этанол — это депрессант, угнетающий центральную нервную систему, пояснила Данилина. Даже небольшое количество алкоголя делает мышцы слабым и вызывает ощущение эйфории. Это обусловлено тем, что этанол стимулирует кратковременную активность рецепторов дофамина — так называемого гормона счастья.

После непродолжительного получения дофамина организм начинает вырабатывать тетрагидроизохинолин, который напротив блокирует выработку дофамина и серотонина. Поэтому при постоянном употреблении спиртных напитков человек не может испытывать радость без дополнительных стимулов, прокомментировала врач.

При чрезмерном употреблении алкогольных напитков наблюдается гибель тысячи нейронов, так как спирт обладает свойствами растворителя. Этанол и продукты его переработки проникают в нервные клетки, разрушают их, снижают чувствительность нейромедиаторов, посредством которых осуществляется передача нервного импульса, и подавляют активность рецепторов

Екатерина Данилинахирург

Негативно воздействуя на работу мозга, алкоголь провоцирует заторможенность и рассеянность, ослабление памяти и нарушение координации, снижение остроты зрения, слуха и внимания, объяснила Данилина.

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«Если человек постоянно злоупотребляет алкоголем, у него могут развиться психоз, невроз, депрессия, бессонница, паранойя, галлюцинации. Также он будет страдать от симптомов обезвоживания: сонливости, слабости, пониженного давления», — подвела итог врач.

Ранее писательница Кловер Строуд рассказала, как изменилась ее жизнь после отказа от алкоголя. Она призналась, что у нее наладились отношения с мужем, а сексуальная жизнь стала более яркой.

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Вера Владзиевская
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