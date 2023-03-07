Байдена обвинили в запрете добывать нефть на Аляске

Сенатор США Салливан обвинил Байдена в запрете добывать нефть на Аляске

Американский сенатор от Аляски Дэн Салливан обвинил президента страны Джо Байдена в запрете добывать нефть на территории крупнейшего американского штата. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он возмутился тем, что Соединенные Штаты импортируют по 100 тысяч баррелей нефти в день из Венесуэлы вместо того, чтобы добывать ее на Аляске.

По словам сенатора, глава государства не позволяет Аляске производить американскую энергию. «К нам относятся хуже, чем к Венесуэле при действующей администрации», — заключил Салливан.

В 2021 году федеральный судья Аляски вынес решение о запрете бурения скважин для нефтедобычи на севере штата в рамках проекта компании ConocoPhillips. Мера стала ответом на судебный иск экоактивистов, которые призвали позаботиться о дикой природе и предотвратить углеродные выбросы.

До этого американский лидер подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе.