На Аляске запретили добывать нефть

Федеральный судья Аляски вынес решение о запрете бурения скважин для нефтедобычи на севере штата в рамках проекта компании ConocoPhillips. Мера стала ответом на судебный иск экоактивистов, которые призвали позаботиться о дикой природе и предотвратить углеродные выбросы, пишет The New York Times.

План нефтяного гиганта ConocoPhillips стоимостью в несколько миллиардов долларов под названием Willow был рассчитан на добычу более 100 тысяч баррелей нефти в день в течение следующих 30 лет.

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Проект был одобрен администрацией бывшего президента Дональда Трампа и юридически поддержан нынешней администрацией президента Джо Байдена. Группа из нескольких американских экологических организаций подала в суд — эксперты призвали принять во внимание последствия бурения скважин для дикой природы, а также то, как сжигание топлива повлияет на глобальное потепление. Федеральный судья удовлетворил иск и заблокировал разрешение на строительство нефтяных установок.

Проект Willow стал предметом общественной огласки не только из-за его огромных размеров и потенциального экологического ущерба. Гнев защитников окружающей среды вызвало и то, что администрация Байдена заявила об амбициозных целях в борьбе с изменением климата, а после юридически поддержала масштабный проект нефтяной компании. Когда судебное разбирательство переросло в политический скандал, Министерство внутренних дел США заявило, что решение Трампа соответствовало действующим в то время экологическим нормам.

Тем не менее экологическая политика Джо Байдена сильно отличается от действий его предшественника. Недавно президент запретил выдачу новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе.