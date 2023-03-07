Иностранный футбольный клуб оштрафовали за поддержку России

Боснийский футбольный клуб «Борац» оштрафовали за баннер в поддержку России

Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины оштрафовала клуб высшего дивизиона чемпионата страны «Борац» за баннер в поддержку России. Об этом сообщает Klix.ba.

Инцидент произошел во время матча 1/8 финала Кубка страны против «Рудара» 18 февраля. Болельщики обеих иностранных команд скандировали кричалку: «Косово — Сербия», а «Борац» повесил триколор с фразой «Слава России». Последние должны будут выплатить 7,5 тысячи конвертируемых марок, что равняется более четырем тысячам долларов.

Встреча завершилась победой «Рудара» в серии пенальти. «Борац» вылетел из розыгрыша Кубка.

25 января после четвертьфинала Australian Open, в котором сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублевым, его отец сфотографировался вместе с российскими и сербскими болельщиками, демонстрировавшими триколор. За это Федерация тенниса Австралии вынесла семье теннисиста предупреждение и призвала отказаться от продвижения политических взглядов на турнире.