Владелец «Балтики» назвал сроки продажи бизнеса в России

Глава Carlsberg т‘Харт пообещал продать российскую «Балтику» до конца весны 2023 года

К концу весны текущего года датская пивоваренная компания Carlsberg Group, владелец российского производителя «Балтика», избавится от всех активов в стране. Такой срок в пресс-релизе по поводу решения оставить свой пост через полгода назвал исполнительный директор корпорации Кеес т‘Харт, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в течение оставшегося срока его работы (т’Харт занимает пост исполнительного директора с 2015 года) компания продолжит реализацию амбициозных планов на 2023 год, в которые в том числе входит продажа российского бизнеса.

Carlsberg пообещал уйти из страны в марте прошлого года после начала боевых действий на территории Украины. Тогда же производитель остановил инвестиции в Россию, прекратил производство, продажи и рекламу бренда.

В отчетности за 2022 год было указано, что продать российские активы компания планирует до середины 2023 года. Оферту должны были запустить в первом квартале, по состоянию на начало февраля продолжался отбор претендентов.

Чистые активы по состоянию на 31 декабря 2022 года Carlsberg оценил в 1,08 миллиарда долларов. В июне их стоимость составляла 1,38 миллиарда, переоценка связана с динамикой курса рубля.