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21:30, 7 марта 2023Из жизни

Крокодил укусил подростка во время наводнения

ABC: крокодил в Австралии укусил юношу в ходе эвакуации из зоны наводнения

Фото: Mike Hutchings / Reuters

Крокодил на Северной территории Австралии укусил подростка, которого эвакуировали из зоны наводнения. Об этом сообщает ABC.

Спасатели эвакуировали около 700 человек из отдаленного района Виктория Дейли в город Дарвин из-за сильного наводнения. В ходе эвакуации крокодил укусил 17-летнего жителя населенного пункта Дагурагу в заднюю часть ноги. В результате на ступне подростка остались кровоточащие следы зубов рептилии.

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Юноша был доставлен в клинику, где его лечат от последствий укуса. Сообщается, что состояние подростка стабильно.

Представитель местных властей Ченси Пэч заявил, что произошедшее — лишнее напоминание о том, что после проливных дождей местным жителям следует остерегаться крокодилов. «Вблизи этих населенных пунктов есть множество водоемов, где мы обычно плаваем, но это напоминание людям, что мы не знаем, где могли оказаться крокодилы», — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель Австралии наступил в лужу недалеко от расположенного в дикой местности кемпинга в округе Кимберли, штат Западная Австралия, и попал в пасть гребнистого крокодила. Мужчина получил шесть ран возле колена, пока пытался отбиться от рептилии.

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Алиса Дмитриева
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