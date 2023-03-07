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00:30, 7 марта 2023Мир

В Германии потребовали от Украины выполнить все условия для вступления в ЕС

Немецкий политик Клингбайль: Украина должна выполнить все условия для вступления в ЕС

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Украина должна выполнить все необходимые критерии для вступления в Евросоюз (ЕС). Его слова приводит Bild.

Клингбайль отметил, что всегда настаивал на начале переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Он добавил, что Украина должна соответствовать определенным стандартам. «Речь идет о Копенгагенских критериях. Каждый из них должен быть выполнен», — подчеркнул он.

2 февраля Европарламент принял резолюцию с призывом к Евросоюзу готовиться к переговорам по включению Украины в объединение.

Украинский лидер подписал заявку на вступление страны в Европейский союз 28 февраля 2022 года. 23 июня 2022 года Совет Европейского союза присвоил стране статус кандидата на вступление в объединение.

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Марина Совина
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