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19:51, 7 марта 2023Мир

Херш анонсировал публикацию нового расследования про «Северные потоки»

Журналист Сеймур Херш заявил, что опубликует новое расследование на следующей неделе

Фото: Stine Jacobsen / Reuters

Американский журналист Сеймур Херш в беседе с «Известиями» анонсировал, что на следующей неделе опубликует новое расследование о диверсиях на российских газопроводах «Северный поток».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что официальные лица США считают, что за диверсией на «Северных потоках» стоят поддерживаемые Украиной силы, так как они имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на российские газопроводы.

Журналиста попросили прокомментировать статью издания, однако Херш отказался, сославшись на то, что он неофициальное лицо. Однако, взглянув на материал, он рассмеялся.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года Сеймур Херш опубликовал статью, в которой обвинил США в причастности к диверсии на газопроводах. По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Варвара Кошечкина
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