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22:10, 7 марта 2023Спорт

Исмаилов победил Уральского Халка в бою по правилам бокса

Боец MMA Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова в бою по правилам бокса решением судей

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал победу над Иваном Штырковым по прозвищу Уральский Халк в бою по правилам бокса на турнире в Екатеринбурге. Трансляция велась на YouTube-канале RCC Boxing Promotions.

Поединок состоял из шести раундов и прошел в тяжелой весовой категории. 36-летний Исмаилов победил 34-летнего соперника раздельным решением судей. Уральский Халк потерпел третье поражение в карьере.

Исмаилов и Штырков проводили еще один поединок по правилам бокса в Москве 13 декабря 2022 года. Исмаилов был признан победителем единогласным решением судей.

Исмаилов провел 23 поединка в карьере. На его счету 20 побед, два поражения. Один поединок с его участием завершился вничью. В активе Штыркова в смешанных единоборствах 22 победы, три поражения и одна ничья.

Анастасия Борисова
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