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14:38, 7 марта 2023Культура

Jay Z отправил розы спародировавшим выступление Рианны пенсионеркам

Рэпер Jay Z отправил 100 роз пенсионеркам, спародировавшим выступление Рианны

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский хип-хоп-исполнитель Jay Z отправил 100 красных роз пенсионеркам, спародировавшим выступление барбадосской певицы Рианны на соревновании Супербоул (Super Bowl). Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию Insider.

Жительницы дома престарелых Arcadia Senior Living в Кентукки, снявшие интерпретацию на песню артистки Rude Boy, получили от рэпера цветы и записку. В сообщении исполнитель упомянул свой лейбл, участницей которого является Рианна. «Мы любим TikTok здесь, в Roc Nation (лейбл, принадлежащий Jay Z — прим. «Ленты.ру»)», — сказано в записке рэпера.

Уточняется, что видео с пародией выступления барбадосской певицы, записанное двенадцатью пенсионерками возрастом от 80 до 92 лет, набрало 30 миллионов просмотров и 3,5 миллиона лайков в TikTok.

Ранее стало известно, что шоу певицы Рианны на Супербоуле собрало большее количество зрителей, чем сама игра.

В начале февраля рэпер Jay Z, который также является мужем американской певицы Бейонсе, заявил, что альбом исполнительницы Renaissance вдохновил мир.

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Анастасия Астахова
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