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19:48, 7 марта 2023Спорт

Украинская теннисистка объяснила отказ пожимать руку россиянке после турнира

Теннисистка Костюк заявила, что не пожала руку Грачевой из-за ее отказа осудить Россию

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк объяснила отказ пожимать руку россиянке Варваре Грачевой после окончания финального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Остине (США). Ее слова приводит «Большой теннис Украины».

Спортсменка рассказала, что представители WTA были предупреждены о ее намерениях, так как россиянка отказалась осудить власти своей страны. «Я четко сказала, что у нас не будет совместного фото в конце и чтобы фотографы не пытались как-то выхватить нас вместе, чтобы потом выставить и использовать как-то», — заявила она.

6 марта Костюк одержала победу над Грачевой в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Во время церемонии награждения спортсменки не стали делать традиционное совместное фото. Кроме того, они не упоминали друг друга в послематчевых интервью.

WTA не стала полностью отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Теннисисты продолжают выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Анастасия Борисова
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