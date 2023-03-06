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10:56, 6 марта 2023Спорт

Украинская теннисистка отказалась пожимать руку россиянке после турнира в США

Украинка Костюк отказалась пожимать руку россиянке Грачевой после финала турнира WTA в США

Фото: Hannah Mckay / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожимать руку россиянке Варваре Грачевой после окончания финального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Остине (США). Об этом сообщает «Чемпионат».

В решающем матче Костюк обыграла Грачеву в двух сетах со счетом 6:3, 7:5. Во время церемонии награждения спортсменки не стали делать традиционное совместное фото. Кроме того, они не упоминали друг друга в послематчевых интервью.

В сентябре 2022 на турнире US Open Костюк отказалась пожимать руки белорусским соперницам Виктории Азаренко и Александре Саснович. Вместо этого спортсменки обменялись касанием ракетками.

WTA не стала полностью отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Теннисисты продолжают выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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