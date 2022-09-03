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Спорт

Украинская теннисистка вновь отказалась пожать руку белоруске после игры US Open

Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку белоруске Саснович после игры US Open
Марта Костюк

Марта Костюк. Фото: Jerry Lai-USA TODAY Sports / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк вновь отказалась пожать руку сопернице из Белоруссии после окончания встречи на US Open-2022. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Ситуация произошла после в концовке матча второго круга в парном разряде, где Костюк и китаянка Чжан Шуай обыграли Терезу Михаликову из Словакии и белоруску Александру Саснович (6:1, 6:2). После встречи спортсменки вместо рукопожатия обменялись касаниями ракеток.

2 сентября Костюк отказалась пожать руку еще одной белоруске Виктории Азаренко, которая обыграла украинку со счетом 6:2, 6:3.

Белорусские спортсменки по решению Женской теннисной ассоциации (WTA) выступают на турнире в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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