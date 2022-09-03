Украинская теннисистка вновь отказалась пожать руку белоруске после игры US Open
Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку белоруске Саснович после игры US Open
Украинская теннисистка Марта Костюк вновь отказалась пожать руку сопернице из Белоруссии после окончания встречи на US Open-2022. Об этом сообщает «Чемпионат.com».
Ситуация произошла после в концовке матча второго круга в парном разряде, где Костюк и китаянка Чжан Шуай обыграли Терезу Михаликову из Словакии и белоруску Александру Саснович (6:1, 6:2). После встречи спортсменки вместо рукопожатия обменялись касаниями ракеток.
2 сентября Костюк отказалась пожать руку еще одной белоруске Виктории Азаренко, которая обыграла украинку со счетом 6:2, 6:3.
Белорусские спортсменки по решению Женской теннисной ассоциации (WTA) выступают на турнире в нейтральном статусе.