Украинская теннисистка отказалась пожать руку белоруске после матча на US Open

Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку белоруске Азаренко после игры US Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко и украинка Марта Костюк не пожали друг другу руки после окончания очной встречи на US Open-2022. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

После окончания встречи спортсменки вместо традиционного рукопожатия обменялись касаниями ракеток. Азаренко рассказала, что Костюк заранее предупредила ее о том, что откажется жать ей руку после игры. «Я не удивилась. Но я не считаю, что это важная история», — отметила белоруска.

Игра прошла 1 сентября и продлилась два сета. Победу со счетом 6:2, 6:3 одержала Азаренко.

Белорусская спортсменка по решению Женской теннисной ассоциации (WTA) выступает на турнире в нейтральном статусе.