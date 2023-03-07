В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина с врио главы Запорожья

Песков заявил, что Путин 7 марта может встретиться с врио главы Запорожья Балицким

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 марта, может встретиться с временно исполняющим обязанности (врио) главы Запорожской области Евгением Балицким. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

До этого о возможности пообщаться с главой государства высказывался сам Балицкий.

Пресс-секретарь допустил, что врио главы Запорожья может присутствовать на докладе с Путиным. «Мы об этом, если это произойдет, и когда это произойдет, мы вам сообщим», — сказал Песков журналистам.