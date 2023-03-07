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15:14, 7 марта 2023Мир

Польша захотела создать сервисный центр для танков Leopard 2

В Минобороны Польши захотели создать сервисный центр для Leopard 2, переданных ВСУ

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша хочет создать сервисный центр по обслуживанию немецких танков Leopard 2, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак, его цитирует РИА Новости.

«Мы готовы запустить в Польше сервисный хаб, который будет заниматься ремонтом и обслуживанием танков Leopard, поставленных на Украину», — сказал он.

По словам министра, польская промышленность даже готова к производству необходимых запчастей для танков, «но вся документация в Германии». Блащак отметил, что обсудит проблему дефицита запчастей к Leopard 2 со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.

Ранее глава польского оборонного ведомства заявил, что Варшава поставит Киеву новую партию военной техники. Отмечается, что Польша пообещала отправить в общей сложности 14 танков Leopard 2.

До этого представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц заявил, что у Германии нет конкретных планов по дальнейшим поставкам танков Leopard 2 Украине. «На данный момент нет конкретных планов по очередным пакетам», — заявил он на брифинге немецкого кабмина, отвечая на вопрос про следующий пакет помощи Украине, включающий Leopard 2.

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Глеб Бажуткин
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