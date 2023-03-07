Германия не запланировала дальнейшие поставки Украине танков Leopard 2

Минобороны ФРГ: у Германии нет планов по дальнейшим поставкам танков Leopard 2 Украине

У Германии нет конкретных планов по дальнейшим поставкам танков Leopard 2 Украине. С таким заявлением выступил представитель Минобороны ФРГ Арне Коллатц, его цитирует РИА Новости.

«На данный момент нет конкретных планов по очередным пакетам», — заявил он на брифинге немецкого кабмина, отвечая на вопрос про следующий пакет помощи Украине, включающий Leopard 2.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что количество и состояние обещанных Украине танков Leopard 2 оставляет желать лучшего. Он уточнил, что речь идет о 14 танках модификации 2A6 из Германии и трех A6 из Португалии, что «для маленькой страны-члена НАТО» является большим вкладом.

В конце января западные страны согласились поставить танки для Украины. Германия пообещал передать Leopard 2, которые должны прибыть в марте. В числе стран, согласившихся отправить вооружение, также Норвегия, Испания, Португалия и Польша.