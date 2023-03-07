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12:25, 7 марта 2023Спорт

Стало известно об ультиматуме тренера МЮ игрокам после разгрома от «Ливерпуля»

Mirror: тренер МЮ пригрозил игрокам переводом в дубль после разгрома от «Ливерпуля»

Фото: Phil Duncan / Globallookpress.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поставил ультиматум футболистам манкунианцев после разгромного поражения от «Ливерпуля» в матче чемпионата Англии. Об этом стало известно Mirror.

Специалист провел жесткий разговор с игроками, в ходе которого пообещал отправить их в дублирующий состав, если нечто подобное повторится в будущем. Тен Хаг также заявил футболистам, что им повезло, что они возвращались с матча на клубном автобусе, а не вместе с болельщиками «Юнайтед».

5 марта «Ливерпуль» одержал разгромную победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура Английского премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

«Манчестер Юнайтед» повторил антирекорд по максимально крупному поражению в АПЛ в клубной истории. С таким счетом команда проигрывала «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. «Ливерпуль» одержал крупнейшую победу над «красными дьяволами» в истории.

Алексей Гусев
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