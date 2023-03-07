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15:07, 7 марта 2023Бывший СССР

Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии на аэродроме

Лукашенко заявил, что за диверсию против самолета ВС России задержаны более 20 человек
СюжетЛукашенко заявил:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова цитирует ТАСС.

По его словам, причастных к атаке было еще больше, но некоторые из них находились за границей.

«Это хорошо, это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя», — сказал Лукашенко.

В начале марта Министерство обороны Белоруссии отвергло сведения о повреждении самолета А-50 Воздушно-космических сил (ВКС) России, который базировался на аэродроме Мачулищи. Его попытались уничтожить с помощью беспилотников.

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Алевтина Запольская
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