Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии на аэродроме

Лукашенко заявил, что за диверсию против самолета ВС России задержаны более 20 человек

Более 20 человек задержали в Белоруссии за попытку диверсии против российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме Мачулищи. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, его слова цитирует ТАСС.

По его словам, причастных к атаке было еще больше, но некоторые из них находились за границей.

«Это хорошо, это блестяще проведенная операция. Совершено невероятное, чтобы за каких-то 4-5 дней установить всех пособников и задержать. Найти иголку в стоге сена. Но расслабляться ни в коем случае нельзя», — сказал Лукашенко.

В начале марта Министерство обороны Белоруссии отвергло сведения о повреждении самолета А-50 Воздушно-космических сил (ВКС) России, который базировался на аэродроме Мачулищи. Его попытались уничтожить с помощью беспилотников.