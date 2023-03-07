Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Нефтехимик
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Витязь
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Лацио
Сегодня
20:45 (Мск)
АЗ Алкмар
Лига конференций|1/8 финала. 1-й матч
Бенфика
Сегодня
23:00 (Мск)
Брюгге
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Челси
Сегодня
23:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
13:44, 7 марта 2023Спорт

Российский футболист «Локомотива» решил выступать за сборную Армении

Российский футболист «Локомотива» Наир Тикнизян решил выступать за сборную Армении

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский защитник «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Об этом сообщается на сайте московской команды.

Футболист вызван тренерским штабом армянской национальной команды на матч квалификации чемпионата Европы-2024 против Турции. Игра пройдет 25 марта в Ереване.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной», — заявил Тикнизян. Он добавил, что инициатива представлять Армению полностью принадлежит ему.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, выступал за юношескую и молодежную сборные России. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел за «Локомотив» 18 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Древнейший алмаз нашли в России
Бывший министр Улюкаев рассказал о радости жизни простого человека после тюрьмы
Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей
В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности
59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.