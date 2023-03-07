Российский футболист «Локомотива» решил выступать за сборную Армении

Российский футболист «Локомотива» Наир Тикнизян решил выступать за сборную Армении

Российский защитник «Локомотива» Наир Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении. Об этом сообщается на сайте московской команды.

Футболист вызван тренерским штабом армянской национальной команды на матч квалификации чемпионата Европы-2024 против Турции. Игра пройдет 25 марта в Ереване.

«Благодарен федерации Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной», — заявил Тикнизян. Он добавил, что инициатива представлять Армению полностью принадлежит ему.

Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, выступал за юношескую и молодежную сборные России. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел за «Локомотив» 18 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи.