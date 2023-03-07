Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:24, 7 марта 2023Россия

Россиянка оставила двухлетнего ребенка няне и пропала

В Якутии женщина оставила ребенка няне до вечера и пропала на два дня

Фото: Jelleke Vanooteghem / Unsplash

В Якутске женщина оставила своего двухлетнего ребенка няне, которую раньше не знала, и пропала. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, история вскрылась, когда няня написала в чат с соседями просьбу продать несколько памперсов для двухлетней девочки. «Мне вчера утром девочку оставили на присмотр, должны были вчера же вечером забрать, но до сих пор мать не приехала. Видимо, ребенок переночует у меня», — написала тогда няня.

Девочка находилась у россиянки вторые сутки, а ее мать отвечала женщине, что скоро приедет за ней. Ситуация разрешилась, когда кто-то из соседей сообщил о случившемся в правоохранительные органы — тогда с няней связались полицейские и сотрудники ПДН. Мать девочки удалось найти, причины ее поступка пока неизвестны.

Ранее в Москве женщина оставила своего годовалого ребенка подруге и не вернулась за ним. В полицию обратилась россиянка, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила годовалого мальчика и более двух дней не забирает его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о контроле почти половины Артемовска российскими силами
Россиянин пробыл в Турции дольше положенного и нашел неожиданную выгоду в штрафе
Гинеколог развеяла миф о невозможности забеременеть во время менструации
Наташа Королева назвала отличие москвичей от жителей других городов
Доходы главных российских вузов от научных разработок не оправдали ожиданий
Россиянка оставила двухлетнего ребенка няне и пропала
Российские военкоматы начнут выдавать добровольцам удостоверения ветеранов
Россиянкам назвали простые способы улучшить состояние кожи после зимы
Опубликовано фото букетов от сотрудников МЧС пассажиркам столичного метро
Россиянин пропал в горах Красноярского края
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.