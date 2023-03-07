Россиянка оставила двухлетнего ребенка няне и пропала

В Якутии женщина оставила ребенка няне до вечера и пропала на два дня

В Якутске женщина оставила своего двухлетнего ребенка няне, которую раньше не знала, и пропала. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, история вскрылась, когда няня написала в чат с соседями просьбу продать несколько памперсов для двухлетней девочки. «Мне вчера утром девочку оставили на присмотр, должны были вчера же вечером забрать, но до сих пор мать не приехала. Видимо, ребенок переночует у меня», — написала тогда няня.

Девочка находилась у россиянки вторые сутки, а ее мать отвечала женщине, что скоро приедет за ней. Ситуация разрешилась, когда кто-то из соседей сообщил о случившемся в правоохранительные органы — тогда с няней связались полицейские и сотрудники ПДН. Мать девочки удалось найти, причины ее поступка пока неизвестны.

Ранее в Москве женщина оставила своего годовалого ребенка подруге и не вернулась за ним. В полицию обратилась россиянка, которая сообщила, что ее 33-летняя подруга оставила годовалого мальчика и более двух дней не забирает его.