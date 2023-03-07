Врач раскрыла секрет изменившегося лица Кристины Орбакайте

Стоматолог Егана Маруфиди: лицо Орбакайте изменилось после полного протезирования зубов

Лицо Кристины Орбакайте изменилось после полного протезирования зубов, констатирует стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники «Столица» Егана Маруфиди. Врач в беседе с «Лентой.ру» раскрыла секрет преображения и других знаменитостей.

Маруфиди объяснила, что особенности строения челюсти оказывают влияние на внешний вид: после избавления от небольших недочетов человек может буквально обрести новое лицо. Так, по словам врача, не слишком привлекательно смотрятся заостренные зубы верхней челюсти. Дефект придает облику некоторую агрессивность и делает выражение лица слишком резким. Существуют также дефекты зубов, которые добавляют людям возраста. Если коронки сточены и низко посажены, человек кажется старше, чем на самом деле.

Певица Кристина Орбакайте внешне заметно изменилась, после того, как тотально запротезировалась, у нее улучшился овал лица. Это можно отследить по фото 20-летней давности, где видно, что у нее совершенно другие зубы и очень высокая линия улыбки

Егана Маруфиди стоматолог

Щели между зубами выглядят непривлекательно, кроме того, делают человека визуально старше, отметила собеседница «Ленты.ру». Справиться с этой проблемой помогает процедура установки люминиров или виниров. Однако многие известные звезды оставляют щербинку между зубами, не исправляя этот незначительный дефект. Щербинка воспринималась как изюминка Мадонны, Ванессы Паради, Элтона Джона, Эдди Мерфи. Из российских звезд такой запоминающейся особенностью обладают Ксения Новикова, Ирина Тонева, Елена Темникова.

Но все же с возрастом диастема визуально прибавляет годы. Именно поэтому многие знаменитости решили избавиться от нее. Среди них Мадонна, Алла Пугачева, Надежда Бабкина. Они протезировали зубы и сделали красивую голливудскую улыбку

Егана Маруфиди стоматолог

Дефекты строения зубов отражаются на внешнем облике человека. Однако не менее важную роль играет и правильный прикус, добавила врач. Бывает, что зубы расположены асимметрично относительно центра. Иногда это заметно меняет форму лица, не говоря уже об улыбке.

Фредди Меркьюри боялся менять свой прикус и заниматься лечением, поскольку был уверен, что изменится голос. Научно доказано, что зубы влияют на формирование звука. Существует мнение ряда ученых, которые считают, что если бы певец исправил прикус, его голос приобрел бы иное звучание.

У Меркьюри был сверхкомплектный зуб, что привело к чрезмерному развитию верхней челюсти. Из-за этого у него было всегда улыбающееся выражение лица и оттопыренные передние зубы, что в целом придавало внешнему виду некоторую одутловатость

Егана Маруфиди стоматолог

Маруфиди отметила, что из-за тренда на натуральность все больше известных людей занимаются не глобальным исправлением зубов, а только сохранением. Чаще всего это британские актеры и известные личности, которые не выравнивают зубной ряд и не исправляют прикус. Как это отражается на их улыбке, можно заметить на примере Киры Найтли.

У Киры Найтли недостаточно ровные зубы, центральные резцы широкой формы, а боковые — кривые. Во время улыбки несколько оттопыривается губа, что делает актрису уникальной и узнаваемой. По этой причине она много лет отказывается от брекетов Егана Маруфиди стоматолог

«Стоматология помогает не только сохранить здоровье полости рта, но и стать красивее. Идеальная улыбка способна радикально изменить внешность человека в лучшую сторону. Стоит помнить и о том, как важен цвет зубов. Сделать их белоснежными, но при этом естественными, поможет простая процедура отбеливания, после которой ваша улыбка станет просто ослепительной», — подвела итог стоматолог.

Ранее Егана Маруфиди назвала скрытые причины появления кариеса. Она отметила, что он может развиться из-за стресса и недосыпа.