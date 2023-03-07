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10:10, 7 марта 2023Россия

Командир «Ахмата» вернулся в зону СВО после попытки отравления

Командир «Ахмата» Алаудинов вернулся в зону СВО после попытки отравления
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апти Алаудинов вернулся в зону проведения СВО после попытки отравления. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«На данный момент я не могу сказать, что полностью восстановился, потому что на это нужно длительное время», — сказал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Он добавил, что у него нет желания и возможности находиться в мирной обстановке, когда его бойцы ведут боевые действия на передовой. В связи с этим Алаудинов сказал, что будет лечиться на ходу.

Алаудинова пытались отравить 8 февраля. Как уточнил Кадыров, адъютант командира «Ахмата» поучил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом. Алаудинов, по словам Кадырова, понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху и вовремя принял меры. Его доставили в больницу в Москву.

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Анастасия Шейкина
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