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12:36, 13 февраля 2023Россия

Кадыров рассказал о состоянии командира «Ахмата» после попытки отравления

Кадыров: командир «Ахмата» после попытки отравления находится в больнице в Москве

Фото: Александр Река / ТАСС

Командир «Ахмата» Апти Алаудинова после попытки отравления находится в больнице в Москве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью телеканалу «Россия 1», которое было показано в передаче «60 минут». Трансляция ведется на портале «Смотрим».

Оценивая состояние Алаудинова, глава Чеченской Республики указал, что тот нормально разговаривает. По мнению Кадырова, командира «Ахмата» спасло то, что он «вовремя узнал об отравлении».

Накануне Кадыров заявил, что адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала, письмо внутри которого было пропитано отравляющим веществом. Командир «Ахмата», по данным главы Чечни, понял, что бумага отравлена, по едкому специфическому запаху, и вовремя принял меры. Алаудинов и его адъютанты успели обработать руки и промыть носовую полость.

Чеченского командира и его адъютантов отправили в медсанбат, где врачи оказали им своевременную помощь. Один из медиков оказался профессиональным токсикологом, разъяснил Кадыров, подчеркнув, что тяжелых последствий для пострадавших удалось избежать.

Апти Алаудинов ранее занимал пост заместителя чеченского министра внутренних дел. Позже политика удостоили званием Героя России. После начала спецоперации он регулярно комментирует происходящее на фронте.

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Сергей Истомин
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