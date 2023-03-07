VK к 8 Марта подготовила подарки для россиянок

«Одноклассники» и «ВКонтакте» подготовили тематические активности и подарки к 8 Марта

К 8 Марта VK подготовила для россиянок тематические активности и подарки. В этот день девушки смогут получить поздравления от популярных артистов и блогеров в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также спеть любимые песни в караоке и поучаствовать в челленджах, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Специально к Международному женскому дню во «ВКонтакте» появились шесть новых праздничных стилей для оформления обложек профиля. А «VK Мессенджер» представил уникальную форму для видеосообщений в виде бутона герберы и праздничный тематический фон. Также в «VK Звонках» появилась специальная кнопка «Обнять в звонке» для виртуальных объятий.

8 Марта «VK Музыка» предложит пользовательницам послушать тематический плейлист, «VK Видео» — посмотреть фильмы о женщинах, которые творили историю, а «VK Клипы» — вдохновиться роликами от популярных звезд и блогеров.

В честь праздника в «VK Клипах» пройдут тематические челленджи. Например, актер Сергей Безруков бросил вызов подписчикам в своем сообществе в соцсети, где зачитал отрывки из популярных песен. Чтобы поучаствовать в этом челлендже, пользователям надо до 9 марта записать и выложить видео того, как они читают строки из любимых песен в формате стихотворения, с хэштегом #Любовьвневремени. Авторы самых интересных роликов будут награждены. Также юзеры смогут присоединиться к анпакинг-челленджу, для участия в котором нужно снять креативную распаковку своей домашней косметички.

Для тех, кто в праздник захочет помочь другим, проект Добро Mail.ru создал раздел с фондами, которые поддерживают женщин, оказавшихся в непростых ситуациях. А для желающих вдохновиться и узнать больше о себе психологи и актриса Агата Муцениеце 7 марта проведут вебинар.

В честь 8 Марта «Одноклассники» (ОК) подготовили большой концерт «ОК с караоке» со звездами. На нем выступят известные артисты, такие как Иванушки International и Александр Панайотов. Главной интригой мероприятия станут новые песни певца Филиппа Киркорова и группы Dabro. Также личными историями и целями на будущее со зрителями поделятся Люся Чеботина, Анфиса Чехова и Асия.

Кроме того, с 6 по 8 марта в 20 российских городах спеть любимые песни можно будет в бесплатных брендированных караоке-боксах. Посетители смогут выбрать понравившуюся песню в библиотеке и записать исполнение трека на видео, после чего поделиться им в соцсети с хештегом #ОКсКараоке.

