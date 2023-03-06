«Одноклассники» анонсировали уникальный концерт

«Одноклассники» поздравят пользовательниц с 8 Марта большим онлайн-концертом со звездами

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подготовила подарок для пользовательниц в честь 8 Марта — большой концерт «ОК с караоке» со звездами, сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

На большом онлайн-концерте выступят известные артисты, а благодаря встроенному режиму караоке зрители смогут подпевать звездам в реальном времени. Кроме того, в преддверии шоу спеть любимые песни можно будет в бесплатных брендированных караоке-боксах в 20 городах России. Посетители смогут выбрать понравившуюся песню в библиотеке и записать исполнение трека на видео, после чего поделиться им в соцсети с хештегом #ОКсКараоке.

Онлайн-трансляция концерта пройдет 8 марта в 15:00 мск в официальной группе «Одноклассники. Все ОК!» и в прямом эфире «Авторадио». Главной интригой мероприятия станут новые песни певца Филиппа Киркорова и группы Dabro. Также зрители услышат популярные хиты таких исполнителей, как Леша Свик, Александр Панайотов, «Иванушки International», Galibri & Mavik, Gayazovs Brothers и Антон Токарев.

Также личными историями и целями на будущее со зрителями поделятся Зара, Слава, Анна Банщикова, Люся Чеботина, Ева Польна, Анфиса Чехова, Валерия с Иосифом Пригожиным и Асия.