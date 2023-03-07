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20:27, 7 марта 2023Россия

Подругу отравившегося мухоморами российского депутата решила допросить полиция

Baza: полицейские решили допросить подругу отравившегося мухоморами депутата Терехова

Фото: Hans Veth / Unsplash

Подругу отравившегося мухоморами депутата Законодательного собрания Красноярского края Дениса Терехова решила допросить полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, перед отравлением Терехов проводил вечер с 27-летней подругой, которая вызвала скорую помощь в квартиру на Кутузовском проспекте в Москве, когда мужчина почувствовал себя плохо — по мнению следователей, девушка может знать подробности произошедшего. Также известно, что мужчина ушел с работы около восьми вечера, а около 23 часов позвонил помощнице и сообщил о недомогании.

При этом по информации «МК», медиков вызвала супруга российского депутата, которая уточнила, что мужчина употребил некое токсическое вещество и перед тем, как попасть в больницу, пребывал в заторможенном состоянии.

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Об отравлении Терехова мухоморами стало известно 7 марта, 44-летнего мужчину госпитализировали в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского. Как красноярский парламентарий мог достать ядовитые грибы, не уточнялось. Врачи сообщили, что состояние депутата остается тяжелым.

Ранее в своем блоге Терехов рассказал, что в последнее время он следовал строгой диете и занимался спортом. К 8 марта он обещал перейти на сырые овощи, а картошка с грибами, по словам депутата, стала бы для него поощрением в конце месяца.

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Варвара Родикова
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