Командир «Ахмата» объяснил влияние весенней распутицы на ситуацию на передовой

Командир «Ахмата» Алаудинов: войска России и Украины строят действия с учетом распутицы

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объяснил влияние весенней распутицы на ситуацию на передовой. По его словам, российские и украинские войска выстраивают свои действия с учетом данного периода, пишет РИА Новости.

«Я так понимаю, что каждый из нас делает корректировку на это событие — на распутицу. В конечном итоге, наверное, сама распутица может закончиться к середине апреля», — заявил он, отметив, что у каждой из сторон есть месяц-полтора на принятие решений по дальнейшей работе.

Алаудинов также оценил возможность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время весенней распутицы. Если украинское командование решится на это, то тяжелая техника в принципе не сможет продвигаться, указал командир «Ахмата». При этом он заметил, что наступать по участкам трасс, которые находятся под контролем российских сил, для ВСУ опасно.

«Мы свою работу наладили таким образом, что наши подразделения ежедневно идут вперед на тех участках, где это для нас приемлемо в формате того, чтобы нести минимальные потери и давать максимальный результат», — заключил он.

Ранее командир «Ахмата» описал обстановку в Артемовске (украинское название — Бахмут). По его словам, российские подразделения почти полностью контролируют данный населенный пункт. Алаудинов уточнил, что единственная дорога к городу также находится под контролем.