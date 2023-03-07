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19:17, 7 марта 2023Спорт

Информацию о прогрессирующем сепсисе у Костомарова опровергли

Sport24: у олимпийского чемпиона Романа Костомарова не прогрессирует сепсис

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Источник, знакомый с ситуацией, опроверг информацию о прогрессирующем сепсисе у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает Sport24.

Источник заявил, что состояние 46-летнего спортсмена постепенно нормализуется. Отмечается, что ему не грозят новые ампутации.

Ранее Mash в своем Telegram-канале сообщил, что у Костомарова прогрессирует сепсис на руках и ногах. По информации издания, медики не могут остановить заражение, поэтому есть угроза проведения еще нескольких ампутаций.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Анастасия Борисова
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