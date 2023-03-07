Появилась информация о прогрессирующем сепсисе у Костомарова

Mash: Роману Костомарову грозит еще несколько ампутаций из-за прогрессирующего сепсиса

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова прогрессирует сепсис на руках и ногах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, медики не могут остановить заражение, поэтому есть угроза проведения еще нескольких ампутаций. Уточняется, что спортсмен по-прежнему не пришел в сознание полностью. Он с трудом реагирует на просьбы моргнуть или приоткрыть рот, полноценного контакта с ним нет.

26 февраля стало известно, что у Костомарова произошел микроинсульт, после чего его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. За несколько дней до этого сообщалось, что у спортсмена поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Однако позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.