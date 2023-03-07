Россия и Китай отказались выступать на заседании ООН по сирийскому химдосье

Россия и Китай отказались выступать на заседании СБ ООН по сирийскому химическому досье

Россия и Китай отказались выступать на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (Совбеза ООН) по сирийскому химическому досье. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам источника агентства в Совбезе, Москва и Пекин считают подобные обсуждения бессмыслеными.

«Они не видят ценности в этой дискуссии», — указал собеседник.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский напомнил о том, что руководитель Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас ни разу не побывал в Сирии с тех пор, как был назначен на должность руководителя техсекретариата.

В апреле 2018 года сообщалось, что на сирийский город Думу сброшена хлорная бомба, пострадали и погибли мирные жители. ОЗХО позднее обнаружила хлор на месте атаки. Запад обвинил в произошедшем президента Сирии Башара Асада, так как правительственные войска тогда освобождали город от террористов.