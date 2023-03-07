Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:38, 7 марта 2023Путешествия

Сильная турбулентность самолета привела к рвоте и потере сознания пассажиров

Пассажиры рейса в Северную Каролину рассказали о «сумасшедшей тряске» и панике на борту

Фото: Frank Duenzl / picture alliance / Globallookpress.com

Девятичасовой рейс в Северную Каролину попал в сильную турбулентность во время посадки и был вынужден развернуться. Тряска привела к рвоте и потере сознания пассажиров, передает CBS 17.

Путешественники, находившиеся на борту Southwest, рассказали, что турбулентность была «сумасшедшей» и началась сразу же, когда лайнер стал заходить на посадку. Из-за панической атаки один человек потерял сознание, еще троих стало сильно тошнить. Наблюдавшие за происходящим из окон пассажиры заявили, что «крылья самолета хлопали».

Материалы по теме:
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под Москвой Столкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
Жесткая посадка самолета Airbus в поле под МосквойСтолкновение с птицами, взрыв и пострадавшие дети: все, что известно о ЧП
15 августа 2019
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021

Спустя 15 минут пилот сообщил, что из-за погодных условий рейс перенаправят в город Миртл-Бич в Южной Каролине, где после успешного приземления людям пришлось просидеть еще два часа в самолете. Лишь после этого их впустили в аэропорт, который оказался закрыт.

«Мы не могли никуда поехать, потому что нам не давали наш багаж. Одна группа парней нашла бар, зашла за него и просто начала наливать себе напитки — потому что охраны не было», — рассказал летевший этим рейсом Николас Рид (Nicholas Reed).

Уточняется, что пассажирам не предложили еду и воду, а автоматы в закрытом аэропорту были пусты. Спустя несколько часов прилетел пустой лайнер, который забрал людей в Северную Каролину.

Ранее в марте около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий на борту самолета авиакомпании Condor Airlines, пострадали после попадания лайнера в сильную зону турбулентности. После приземления пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи, госпитализировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Разведка США назвала предполагаемых виновников диверсии на «Северных потоках»
Психолог назвала опасность слежки за бывшими в соцсетях
Пассажир самолета захотел зарезать стюардессу сломанной ложкой и попал на видео
МИД Украины ответил на обвинения в причастности к атаке на российский самолет
Группа «Город 312» заявила о приостановке концертной деятельности
В России запустили проект «Женских рук дело»
В Белоруссии раскрыли систему вербовки Украиной граждан для совершения терактов
СКР возбудил дело в отношении россиянина за нападение на охранника парка
43-летняя Анна Семенович рассказала о попытках забеременеть
Иностранный футбольный клуб оштрафовали за поддержку России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.