Сильная турбулентность самолета привела к рвоте и потере сознания пассажиров

Пассажиры рейса в Северную Каролину рассказали о «сумасшедшей тряске» и панике на борту

Девятичасовой рейс в Северную Каролину попал в сильную турбулентность во время посадки и был вынужден развернуться. Тряска привела к рвоте и потере сознания пассажиров, передает CBS 17.

Путешественники, находившиеся на борту Southwest, рассказали, что турбулентность была «сумасшедшей» и началась сразу же, когда лайнер стал заходить на посадку. Из-за панической атаки один человек потерял сознание, еще троих стало сильно тошнить. Наблюдавшие за происходящим из окон пассажиры заявили, что «крылья самолета хлопали».

Спустя 15 минут пилот сообщил, что из-за погодных условий рейс перенаправят в город Миртл-Бич в Южной Каролине, где после успешного приземления людям пришлось просидеть еще два часа в самолете. Лишь после этого их впустили в аэропорт, который оказался закрыт.

«Мы не могли никуда поехать, потому что нам не давали наш багаж. Одна группа парней нашла бар, зашла за него и просто начала наливать себе напитки — потому что охраны не было», — рассказал летевший этим рейсом Николас Рид (Nicholas Reed).

Уточняется, что пассажирам не предложили еду и воду, а автоматы в закрытом аэропорту были пусты. Спустя несколько часов прилетел пустой лайнер, который забрал людей в Северную Каролину.

Ранее в марте около 20 туристов, летевших из немецкого Франкфурта-на-Майне на остров Маврикий на борту самолета авиакомпании Condor Airlines, пострадали после попадания лайнера в сильную зону турбулентности. После приземления пассажиров, нуждающихся в медицинской помощи, госпитализировали.