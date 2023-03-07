Отсидевший за избиение DJ Smash экс-депутат получил четыре года за дебош в баре

Избившего DJ Smash экс-депутата Телепнева осудили на 4 года за дебош в баре из-за песни

Экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, отсидевшего за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), приговорили к четырем годам лишения свободы за драку в баре из-за музыки. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина признан виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колони строгого режима.

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля 2022 года, когда бывший парламентарий посетил бар «Наташа». Как сообщили очевидцы, Телепнев услышал песню российского диджея Moscow Never Sleeps, после чего начал бросать различные предметы в сторону барной стойки, в том числе стул. В результате пострадали два человека, включая бармена заведения.

В феврале 2018 года Телепнев и его друг Сергей Ванкевич встретили музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в Пермском ночном клубе и, когда тот отказался сделать с ними еще одно селфи, напали на него и избили. Музыканту сломали челюсть, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В защиту DJ Smash выступил ряд артистов, в частности, музыкант и продюсер Тимур Юнусов (Тимати).

После инцидента Телепнева исключили из партии и приговорили к двум годам колонии-поселения.