Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 7 марта 2023Силовые структуры

Отсидевший за избиение DJ Smash экс-депутат получил четыре года за дебош в баре

Избившего DJ Smash экс-депутата Телепнева осудили на 4 года за дебош в баре из-за песни

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, отсидевшего за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), приговорили к четырем годам лишения свободы за драку в баре из-за музыки. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина признан виновным по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колони строгого режима.

Инцидент произошел в ночь на 30 апреля 2022 года, когда бывший парламентарий посетил бар «Наташа». Как сообщили очевидцы, Телепнев услышал песню российского диджея Moscow Never Sleeps, после чего начал бросать различные предметы в сторону барной стойки, в том числе стул. В результате пострадали два человека, включая бармена заведения.

В феврале 2018 года Телепнев и его друг Сергей Ванкевич встретили музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в Пермском ночном клубе и, когда тот отказался сделать с ними еще одно селфи, напали на него и избили. Музыканту сломали челюсть, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В защиту DJ Smash выступил ряд артистов, в частности, музыкант и продюсер Тимур Юнусов (Тимати).

После инцидента Телепнева исключили из партии и приговорили к двум годам колонии-поселения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о предпосылках окончания СВО
Россия завершила работу для возобновления групповых безвизовых турпоездок с КНР
Шойгу озвучил потери ВСУ в феврале
Шойгу призвал прекратить попытки Запада фальсифицировать историю Второй мировой
Россиянам назвали способы правильно подготовиться к стрижке
Германия смогла сэкономить газ
Пенсионер утонул в сточных водах канализации в Подмосковье
В Госдуме предложили добавить в Уголовный кодекс России новую статью
Автору Telegram-канала «Протестный МГУ» дали 8,5 года за фейки о ВС России
В Кремле назвали руководителей конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.