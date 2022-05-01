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Отсидевший за избиение DJ Smash экс-депутат устроил дебош в баре из-за музыки

Избивший DJ Smash экс-депутат Телепнев бросил стул в барную стойку из-за песни музыканта
Андрей Ширман

Андрей Ширман. Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Экс-депутат законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев, отсидевший за избиение музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash), устроил драку в баре из-за музыки. Об этом сообщает портал PermNews.ru.

По данным издания, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 апреля, когда бывший парламентарий посетил бар «Наташа». Как сообщили очевидцы, Телепнев услышал песню российского ди-джея Moscow Never Sleeps, после чего начал бросать различные предметы в сторону барной стойки, в том числе стул. В результате пострадали два человека, включая бармена заведения.

По словам адвоката коллегии «Стратегия Права» Константина Орлова, который представляет интересы одного из потерпевших, в настоящее время зарегистрировано заявление. По факту происшествия будет проводиться проверка.

В феврале 2018 года Телепнев и его друг Сергей Ванкевич встретили музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в Пермском ночном клубе и, когда тот отказался сделать с ними еще одно селфи, напали на него и избили. Музыканту сломали челюсть, у него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. В защиту DJ Smash выступил ряд артистов, в частности, музыкант и продюсер Тимур Юнусов, выступающий под псевдонимом Тимати.

После инцидента Телепнева исключили из партии и приговорили к двум годам колонии-поселения.

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Ксения Назарова
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