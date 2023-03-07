По всей Украине объявили воздушную тревогу третий раз за день

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране третий раз за день

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей республике третий раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Предупредительные сигналы начали распространяться по регионам республики в 15:08 по московскому времени. Первыми их услышали жители Днепропетровской и Полтавской областей, а также Киева.

Ранее на Украине объявляли воздушную тревогу дважды 7 марта. Впервые сирены звучали в 11:30, а спустя 5 минут они были слышны по всей стране. Позже тревога начала действовать в 13:22. Как сообщалось, через 2 минуты ее объявили во всех украинских регионах.

Между тем, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Глава государства назвал объем работ большим, а также добавил, что начался процесс восстановления.