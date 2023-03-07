По всей Украине объявили воздушную тревогу третий раз за день
Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей республике третий раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Предупредительные сигналы начали распространяться по регионам республики в 15:08 по московскому времени. Первыми их услышали жители Днепропетровской и Полтавской областей, а также Киева.
Ранее на Украине объявляли воздушную тревогу дважды 7 марта. Впервые сирены звучали в 11:30, а спустя 5 минут они были слышны по всей стране. Позже тревога начала действовать в 13:22. Как сообщалось, через 2 минуты ее объявили во всех украинских регионах.
Между тем, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Глава государства назвал объем работ большим, а также добавил, что начался процесс восстановления.