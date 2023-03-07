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15:16, 7 марта 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу третий раз за день

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей стране третий раз за день

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей республике третий раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Предупредительные сигналы начали распространяться по регионам республики в 15:08 по московскому времени. Первыми их услышали жители Днепропетровской и Полтавской областей, а также Киева.

Ранее на Украине объявляли воздушную тревогу дважды 7 марта. Впервые сирены звучали в 11:30, а спустя 5 минут они были слышны по всей стране. Позже тревога начала действовать в 13:22. Как сообщалось, через 2 минуты ее объявили во всех украинских регионах.

Между тем, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Глава государства назвал объем работ большим, а также добавил, что начался процесс восстановления.

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Кристина Есикова
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