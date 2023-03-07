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14:13, 7 марта 2023Россия

59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки

72.ru: в Тюмени 59-летнюю женщину нашли мертвой во дворе высотки на улице Широтной

Фото: Яндекс.Карты

В Тюмени 59-летнюю женщину нашли мертвой во дворе одного из многоэтажных домов, расположенных на улице Широтной. Об этом сообщается на портале 72.ru.

По данным издания, тело россиянки заметили прохожие и вызвали сотрудников полиции, а также медиков. По предварительной версии, женщина могла упасть с большой высоты. В причинах и обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

В департаменте здравоохранения Тюменской области подтвердили случившееся. Источник 72.ru в правоохранительных органах заявил, что женщина болела и оставила предсмертную записку родственникам.

6 марта сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 18-летнего молодого человека нашли мертвым под окнами многоэтажного дома на проспекте Ударников после ссоры с девушкой. Сотрудники полиции уже организовали проверку, чтобы выяснить другие обстоятельства случившегося.

До этого в поселке Северный на северо-востоке Москвы нашли мертвым 13-летнего подростка-инвалида возле одного из жилых домов. На теле следователи заметили травмы, позволившие предположить, что ребенок совершил самоубийство.

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Анна Щербакова
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