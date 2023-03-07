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09:10, 7 марта 2023Спорт

Усик оценил значение боя с Фьюри

Александр Усик заявил, что бой с Тайсоном Фьюри очень важен для них обоих

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Украинский боксер Александр Усик оценил значение поединка с британцем Тайсоном Фьюри. Его слова приводит Boxing Social.

«Этот бой очень важен для нас обоих, потому что все пояса не принадлежат одному человеку на протяжении 30 лет в тяжелом весе», — заявил спортсмен.

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Усик также ответил на вопрос о тактике на эту схватку. «В стратегии на этот бой будут изменения, но я продолжу готовиться в том же духе. Он большой и высокий. Так что его комбинации и стиль бокса будут другими. Я наберу необходимый вес, чтобы нормально выполнять свою работу», — пояснил он.

2 февраля журналист Майк Коппинджер рассказал, что встреча боксеров должна пройти 29 апреля в Саудовской Аравии. «Усик закрыл свою часть сделки с саудовцами, сейчас это должен сделать Фьюри. В противном случае бой может пройти на [лондонском стадионе] "Уэмбли"», — заявил он.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

В активе Фьюри 33 победы и также ни одного поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью. Фьюри владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Андрей Стрельцов
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