Вяльбе отказалась отпускать российских лыжников в другие сборные

Вяльбе заявила, что не подпишет российским лыжникам бумагу о смене спортивного гражданства

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что откажется отпускать отечественных лыжников в другие сборные. Ее слова приводятся на странице «На Лыжи» во «ВКонтакте».

«Если один из членов сборной России сейчас решит, что он хочет уехать за пределы страны, я никому точно не подпишу такую бумагу. Потому что без нас он там не сможет соревноваться», — заявила Вяльбе. Она подчеркнула, что в данный момент никто из российских лыжников не обращался в ФЛГР с желанием сменить спортивное гражданство.

В октябре 2022 года Вяльбе заявила, что в условиях отстранения российские спортсмены могут найти мотивацию в подготовке к Олимпийским играм. Однако она добавила, что не удивится, если кто-то из лыжников решит уйти из спорта из-за недопуска к турнирам.

22 сентября Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.