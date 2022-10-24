Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Урал
Сегодня
17:30 (Мск)
Крылья Советов
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
20:00 (Мск)
Сочи
Россия - Премьер-Лига|14-й тур
13:43, 24 октября 2022Спорт

Вяльбе оценила развитие россиян без международных стартов фразой «будет хуже»

Вяльбе заявила, что не удивится, если кто-то из лыжников уйдет из спорта из-за отстранения

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе одной фразой оценила перспективы развития российских спортсменов без международных стартов. Ее слова приводит Sport24.

«Будет хуже, не надо лукавить, но все это не смертельно», — заявила она. Вяльбе пояснила, что в условиях отстранения атлеты могут найти мотивацию в подготовке к Олимпийским играм. Однако она добавила, что не удивится, если кто-то из лыжников решит уйти из спорта из-за недопуска к турнирам.

23 октября Вяльбе объяснила решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. «После пламенной речи [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха [на генассамблее АНОК] стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдет», — сказала она.

22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»
Россиянина осудят за попытку заживо сжечь жену
Российские власти закрыли лазейку для закупок иностранного ПО
Россиянку осудили на 11 лет за убийство 10-месячного племянника
Samsung заявила об отсутствии планов возобновлять экспорт в Россию
По факту смертельного ДТП с участием Анны Большовой возбуждено уголовное дело
Азербайджан назвал условие для мира с Арменией
Художницу Галину Быстрицкую ограбили в Подмосковье
В Кремле рассказали о разворованных российских активах
В Польше заявили о неспособности позволить себе миллиардные траты на украинцев
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.