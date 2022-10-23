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10:46, 23 октября 2022Спорт

Вяльбе объяснила новые санкции в отношении российских лыжников

Елена Вяльбе связала новое отстранение российских лыжников с речью главы МОК Томаса Баха

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила решение Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«После пламенной речи [президента Международного олимпийского комитета] Томаса Баха [на генассамблее АНОК] стало понятно, что никаких надежд нет, никто против вышестоящей организации не пойдет», — связала Вяльбе произошедшее. Она подчеркнула, что месяц назад на заседании технических комитетов FIS некоторые страны поддерживали Россию.

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22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

19 октября Бах заявил о необходимости продления спортивных санкций в отношении россиян. Он посчитал, что необходимо обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований.

Анастасия Борисова
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