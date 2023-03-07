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20:06, 7 марта 2023Мир

В Белом доме отреагировали на данные о роли Киева во взрывах «Северных потоков»

Белый дом отказался комментировать публикацию о роли Киева во взрывах «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Американская администрация не будет комментировать публикацию газеты New York Times о роли Киева во взрывах «Северных потоков», европейское расследование инцидента на российских газопроводах еще ведется. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, сообщает Reuters.

«Не стану забегать вперед, европейские партнеры продолжают расследование», — отреагировал представитель администрации США. Кирби отказался комментировать публикацию, предложив обратиться к европейским представителям.

Ранее New York Times со ссылкой на представителей американской администрации заявила, что, по данным разведки США, за диверсией на российских газопроводах «Северный поток» стоят поддерживаемые Украиной силы. Также предполагается, что исполнителями операции были граждане Украины и России, не имеющие отношения к вооруженным силам и спецслужбам.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

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Виктория Кондратьева
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