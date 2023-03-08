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12:38, 8 марта 2023Интернет и СМИ

Тимур Батрутдинов провел игру Высшей лиги КВН вместо Маслякова

Тимур Батрутдинов провел игру 1/8 финала Высшей лиги КВН вместо Маслякова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Шоумен Тимур Батрутдинов провел третью игру 1/8 финала Высшей лиги КВН вместо многолетнего ведущего программы Александра Маслякова, который в этом сезоне решил взять паузу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Телеведущие Валдис Пельш и Александр Олешко, которые провели, соответственно, первую и вторую игры 1/8 финала, на этот раз сидели в жюри, где вместе с ними были шоумен Дмитрий Хрусталев, музыкант Сергей Жилин, телеведущая Алла Михеева и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Третью игру 1/8 финала покажут в эфире Первого канала 18 марта. Бороться за выход в следующий раунд будут команды «Поэтессы» (Санкт-Петербург), «Джентльмены удачи» (Курганская область), «Красный лис» (Владивосток), «Город N» (Челябинск) и «Иван Иванов РЭУ им. Г. В. Плеханова» (Москва). Зрителям предстоит увидеть три конкурса — приветствие, биатлон и музыкальное домашнее задание.

Тимур Батрутдинов, который уже много лет является одним из резидентов Comedy Club, ранее сам играл в КВН в команде «Незолотая молодежь», где также выступали другие участники Comedy Club Гарик Харламов и Дмитрий Грачев.

Ранее популярный обзорщик КВН, актер и комик Денис Косяков предположил, что руководитель «Клуба веселых и находчивых» Александр Масляков мог окончательно отказаться от роли ведущего программы.

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Игорь Дмитров
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