Депутат Госдумы направил в правительство запрос об отмене Fan ID

Депутат Обухов направил в правительство запрос об отмене Fan ID для внутренних чемпионатов

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил запрос на имя председателя правительства России Михаила Мишустина об отмене Fan ID. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Я уже направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление Правительства», — написал депутат.

Обухов добавил, что КПРФ также будет рассматривать другие варианты отмены паспортов болельщика.

Ранее российские футболисты и тренеры, в числе которых Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Валерий Карпин, выступили против использования Fan ID на матчах. Они отметили, что понимают болельщиков, не желающих оформлять этот документ.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на игры Российской премьер-лиги каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту, которую невозможно оформить удаленно. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.