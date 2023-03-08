Депутат Госдумы направил в правительство запрос об отмене Fan ID
Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов направил запрос на имя председателя правительства России Михаила Мишустина об отмене Fan ID. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Я уже направил депутатский запрос премьеру Мишустину с требованием рассмотреть возможность освобождения матчей внутреннего чемпионата от Fan ID и принять соответствующее постановление Правительства», — написал депутат.
Обухов добавил, что КПРФ также будет рассматривать другие варианты отмены паспортов болельщика.
Ранее российские футболисты и тренеры, в числе которых Игорь Акинфеев, Юрий Жирков и Валерий Карпин, выступили против использования Fan ID на матчах. Они отметили, что понимают болельщиков, не желающих оформлять этот документ.
Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Для прохода на трибуны на игры Российской премьер-лиги каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту, которую невозможно оформить удаленно. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме грозненского «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.