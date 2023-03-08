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14:46, 8 марта 2023Россия

Минобороны отчиталось о ходе боев на херсонском направлении

МО РФ: на херсонском направлении уничтожено свыше 50 бойцов ВСУ, два авто и гаубица Д-30

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России отчиталось о ходе боев на херсонском направлении в зоне спецоперации на Украине. Соответствующую информацию журналистам раскрыл официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, за сутки было уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Кроме того, известно, что российские военнослужащие пресекли действия десяти диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины. Они были ликвидированы в районе населенных пунктов Табаевка, Гряниковка и Ольшана Харьковской области, а также Артемовка, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики.

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Варвара Кошечкина
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