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00:08, 9 марта 2023Спорт

Футболист из ЮАР скончался после потери сознания на тренировке

Футболист из ЮАР Сифамандла Мтоло скончался после потери сознания на тренировке

Фото: Jannik Skorna / Unsplash

Полузащитник из ЮАР Сифамандла Мтоло скончался после потери сознания на тренировке. Об этом сообщает Африканская конфедерация футбола (CAF) на своем официальном сайте.

«Семья CAF оплакивает трагическую кончину игрока, сыгравшего важную роль в том, чтобы помочь своему клубу "Ричардс Бэй" выйти в высший дивизион чемпионата ЮАР», — сказано в заявлении организации. CAF выразила глубочайшие соболезнования семье Мтоло. Причина смерти спортсмена не уточняется.

Мтоло стало плохо во время тренировки утром 7 марта. 29-летний футболист выступал в составе «Ричардс Бэй» с сентября 2020 года.

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Андрей Стрельцов
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