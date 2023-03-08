«Роскосмос» впервые опубликовал видео отделения ступени «Протона-М»

«Роскосмос» впервые опубликовал видео с отделением первой ступени ракеты «Протон-М»

«Роскосмос» впервые опубликовал видео с отделением первой ступени тяжелой ракеты «Протон-М». Соответствующий ролик появился в Telegram-канале госкорпорации.

«5 февраля с Байконура запущен метеоспутник "Электро-Л". На орбиту его вывела ракета "Протон-М". Правда, суровая степная погода внесла свои коррективы, пуск мы почти не видели», — говорится в подписи к видео.

В феврале «Роскосмос» сообщил, что на ракете «Протон-М», запущенной с космодрома Байконур, вместе с гидрометеорологическим аппаратом «Электро-Л» №4 отправил к космос спектрометр СКИФ-ВЭ.