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14:15, 8 марта 2023Наука и техника

Раскрыта причина неудачного запуска новой японской ракеты

В JAXA сообщили о сбое в электропитании двигателя второй ступени ракеты H3

Фото: Kyodo / Reuters

Причиной неудачного запуска новой японской ракеты Н3 стал сбой в электропитании, из-за чего произошел отказ в зажигании двигателя второй ступени. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на новостное агентство Kyodo.

Специалисты японского космического агентства JAXA подтвердили получение двигателем сигнала зажигания, однако еще предстоит выяснить, произошел ли сбой на стороне ракеты или на стороне самого двигателя второй ступени.

Неудача последовала за чередой задержек, включая предыдущую попытку запуска 17 февраля, которая была прервана за несколько минут из-за неисправности электрооборудования. Вторая попытка запуска была предпринята во вторник, 7 марта, как и было запланировано, однако JAXA отправило команду на самоуничтожение ракеты примерно через 15 минут после того, как H3 признали неспособной выполнить намеченную миссию.

По данным космического агентства, остатки ракеты упали в воды у восточного побережья Филиппин. Сообщений о повреждениях или травмах в результате падения обломков не поступало.

Несостоявшаяся миссия, получившая название Test Flight No.1, должна была вывести на орбиту спутник Advanced Land Observing Satellite-3. Он должен был стать ключевым инструментом для борьбы со стихийными бедствиями. На спутнике также находилось оборудование для проверки способности выявлять запуски баллистических ракет.

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Александр Еникеев
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